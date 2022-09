Kit fotovoltaici: 3 genialate che su Amazon compri a meno di 200€

Con il caro energia oggi più che mai risulta comodo avere a disposizione kit fotovoltaico da 25W come questo che ti segnaliamo e che ora puoi acquistare a un prezzo davvero accessibile. Non è un caso se è il dispositivo più venduto della categoria su Amazon: economico e dall’impatto positivo sul tuo portafogli.

Kit fotovoltaico per un risparmio garantito

Il primo kit che vi segnaliamo è basico, ovverosia costa pochissimo ma perché ti propone le basi per iniziare ad avvicinarti per la prima volta a un sistema fotovoltaico. Ci trovi praticamente tutto quello che serve per cominciare in semplicità: pannello solare IP65 25W, cavi di collegamento con connettore SAE (Plug and Play, facile da installare e non necessita di manutenzione) e regolatore di carica solare 10A (protezione da sovra/bassa tensione), per barche, luci, apriporta e chi più ne ha, più ne metta. Il pannello solare è dotato di un leggero telaio in alluminio anodizzato in caso di elevato vento (2400 Pa) e carichi di neve (5400 Pa). Inoltre, il vetro antiriflesso di spessore 3,2 mm aumenta la sicurezza.

Ovviamente se poi si vuole aggiungere una maggiore potenza e passare a qualcosa di più serio i prezzi aumentano ma di pari passo con il materiale a disposizione. Ad esempio c’è questo ottimo kit che può integrarsi col precedente e fornire anche un utile inverter al pacchetto in grado di fornire 500 W di potenza continua, 6000 W di potenza di picco. Parametri dell’inverter: 6000W, con tensione di ingresso CC 10,5 V ~ 15 V. In questo modo quando la tensione della batteria è inferiore a 10,5 V, la protezione da bassa tensione dell’inverter, quando la tensione della batteria è superiore a 15 V, la protezione da alta tensione dell’inverter.

Infine saliamo ancora di livello con questo kit con pannello solare da 12 V 120W, con Regolatore di Carica da 30 A, cavo fotovoltaico da 5 m*2 + supporti. Adatto per balconi, roulotte, camper, barca, rimorchio e via discorrendo, avvia facilmente il sistema di pannelli solari off-grid. Dispone anche di un controller USB che protegge la batteria dal sovraccarico ed è in grado di mantenere il veicolo carico per lungo tempo accumulando energia extra per quando non è in funzione i tempo reale.

