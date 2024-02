Carta conto con canone zero, interessi al 4%, prelievi e bonifici gratis: è Blackcatcard

Blackcatcard è la carta conto che sta rivoluzionando il mercato bancario: questa carta Mastercard è abbinata a un conto con IBAN andando, inoltre, a offrire vari vantaggi ai clienti alla ricerca di un prodotto per gestire il denaro ed effettuare pagamenti.

Chi richiede la carta, infatti, potrà beneficiare di interessi al 4% sul saldo oltre che del cashback sugli acquisti presso alcuni store (c’è il 2% su Amazon, ad esempio). Da notare che è possibile anche sfruttare prelievi gratis (fino a 200 euro al mese) e bonifici gratis (fino a 5 operazioni al mese).

Un altro vantaggio di Blackcatcard sono i costi fissi: la carta ha canone zero, eliminando le spese di mantenimento tipiche dei conti correnti tradizionali. La combinazione di tutti gli elementi considerati come la grande convenienza di questo strumento di pagamento.

Richiedere Blackcatcard è semplice: la procedura da seguire è accessibile tramite il sito ufficiale qui di sotto.

Blackcatcard: tutti i vantaggi della carta che sta cambiando il mercato

Una carta conto è uno strumento ottimo per i pagamenti e la gestione deldenaro. Con Blackcatcard è possibile ottenere:

un conto con IBAN europeo

una carta Mastercard da usare per acquisti e prelievi

prelievi gratis (fino a 200 euro al mese)

bonifici gratis (fino a 5 operazioni al mese

vendita e acquisto di criptovalute

La carta conto ha canone zero, eliminando così i costi fissi legati al mantenimento di questo prodotto. Da notare, inoltre, che per i clienti che scelgono Blackcatcard ci sono ulteriori vantaggi come:

interessi al 4% sul saldo, con accredito mensile (il tasso si riduce al 2,2% se il saldo è inferiore ai 300 euro

con accredito mensile (il tasso si riduce al 2,2% se il saldo è inferiore ai 300 euro cashback del 5% sul Google Play Store e del 2% su Amazon

Per tutti i dettagli su Blackcatcard e per richiederne l’emissione è sufficiente collegarsi al sito ufficiale, tramite il link riportato qui di sotto.

