Carta di credito e canone annuale: Carta YOU lo azzera

La scelta di una carta di credito adatta alle proprie esigenze è diventata una decisione chiave per molti consumatori. Advanzia Bank si fa avanti con la sua offerta rivoluzionaria: Carta YOU, che sbaraglia la concorrenza offrendo canone annuale azzerato PER SEMPRE.

Oltre a questo, Carta YOU include tra i suoi vantaggi anche prelievo di contante senza costi aggiuntivi in oltre un milione di sportelli automatici e commissioni zero anche per acquisti all’estero in più di 36 milioni di punti di accettazione. L’ideale per chi viaggia spesso, per lavoro e per piacere. In più, tutti i titolari possono beneficiare di una copertura assicurativa di viaggio senza alcun costo aggiuntivo.

Anche prelievi e acquisti senza commissioni

Tuttavia, non sono questi gli unici vantaggi che dettano la popolarità di Carta YOU. Questa ottima carta di credito, infatti, a differenza della concorrenza non ti costringe a cambiare banca. Potrai continuare a utilizzare il tuo conto corrente per saldare i pagamenti. E a proposito di pagamenti, Carta YOU è flessibile anche in tal senso: Advanzia ti offre infatti pagamento differito fino a 7 settimane senza interessi sugli acquisti.

Advanzia Bank è una banca specializzata in credito al consumo, 100% online. La loro piattaforma, di cui fa parte anche Carta YOU, offre un’esperienza bancaria semplice e sicura, eliminando la necessita di recarsi fisicamente in filiale. Come se non bastasse, Carta YOU – in quanto Mastercard Gold – può beneficiare di tutti i vantaggi esclusivi offerti da uno dei circuiti di pagamento più importanti.

In conclusione, Carta YOU di Advanzia Bank rappresenta una vera e propria svolta nel parco delle carte di credito attuali. Sicuramente l’assenza di commissioni – non solo annuali, ma anche relative ai prelievi e ai pagamenti all’estero – la rendono una valida opzione per chi desidera una carta di credito ma vuole, al tempo stesso, risparmiare e mantenere la propria banca. Puoi richiedere Carta YOU direttamente online e in pochissimi minuti: la carta ti verrà recapitata direttamente a casa.

