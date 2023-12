Carta di credito: è il momento di scegliere Carta Oro di Amex con 440€ di risparmi

La scelta di una nuova carta di credito, in grado di garantire tanti vantaggi e costi ridotti, diventa oggi più semplice grazie alla promozione riservata a Carta Oro di American Express. La carta in questione, infatti, mette a disposizione una serie di vantaggi molto interessanti per i nuovi clienti che possono contare sulla quota annuale azzerata per il primo anno, con un risparmio di 240 euro, e su uno sconto di 200 euro sull’estratto conto, ottenibile raggiungendo almeno 3.000 euro di spese entro i primi 3 mesi dall’emissione della carta. Per richiedere Carta Oro basta accedere al sito di American Express e completare una veloce procedura per la richiesta della carta.

Carta Oro di American Express: è la carta di credito da richiedere oggi

Scegliere Carta Oro consente l’accesso a una lunga serie di vantaggi. Questa carta di credito, infatti, presenta le seguenti caratteristiche:

quota mensile di 20 euro che viene azzerata per il primo anno

che viene linea di credito personalizzabile fino a 15.000 euro

possibilità di scegliere tra pagamento a saldo e pagamento a rate delle spese sostenute

e pagamento delle spese sostenute accumulo dei punti per Club Membership Rewards (1 punto per ogni euro speso)

200 euro di sconto sull’estratto conto spendendo almeno 2.000 euro nei primi tre mesi dall’emissione

spendendo almeno 2.000 euro nei primi tre mesi dall’emissione richiedibile con un reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro

di almeno accesso a tutti i vantaggi e i servizi aggiuntivi che American Express riserva ai suoi clienti

Per ottenere Carta Oro di American Express è sufficiente inviare la richiesta direttamente online. Si tratta di una procedura molto semplice: basta accedere al sito ufficiale e seguire la procedura online. American Express risponderà in breve tempo e, in caso di fattibilità della richiesta, provvederà all’emissione della carta. La promozione con quota azzerata per un anno e sconto di 200 euro sull’estratto conto durerà, invece, solo per un breve periodo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 16 Gennaio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €2.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.