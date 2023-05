Carta di credito gratis da usare all'estero: ecco la migliore da richiedere oggi

Quando si viaggia all’estero fa sempre comodo avere a disposizione una carta di credito. Il mercato propone tantissime opzioni tra cui scegliere la carta di credito più adatta alle proprie esigenze. Per chi viaggi di frequente all’estero o per chi sta programmando una vacanza, in ogni caso, è importante poter azzerare il costo di questo strumento di pagamento.

Poter contare su di una carta di credito gratis da usare all’estero è possibile: basta scegliere Carta YOU di Advanzia Bank. Questa carta di credito ha tutti gli elementi giusti per diventare l’opzione giusta a cui affidarsi per i pagamenti nella vita di tutti i giorni oltre che durante i soggiorni all’estero. Si tratta, infatti, di una carta gratuita con canone zero e con zero commissioni su pagamenti e prelievi (anche all’estero).

In più, Carta YOU include anche una polizza viaggi gratuita oltre alla possibilità di rateizzare le spese. Per richiedere l’emissione (gratuita) della carta è possibile seguire il link qui di sotto.

Carta di credito gratis da usare all’estero: ecco perché la migliore è Carta YOU

Carta YOU è una carta di credito gratuita con tanti vantaggi per il cliente: la carta usa il circuito Mastercard ed è, quindi, accettata senza problemi in tutto il mondo. In più, si tratta di una carta a canone zero, senza dover rispettare alcun requisito, e con zero commissioni su prelievi e pagamenti, anche per le operazioni effettuate all’estero. Da notare, inoltre, che è possibile richiedere Carta YOU anche senza aprire un nuovo conto corrente.

Tra le caratteristiche della carta troviamo anche una polizza viaggi gratuita e la possibilità di rateizzare le spese, elementi che faranno sicuramente comodo per chi prevede un soggiorno all’estero, per vacanza o per lavoro. Carta YOU presenta un plafond che cresce nel tempo. La banca fissa un plafond in fase di emissione (in base ai requisiti del cliente) e progressivamente lo incrementa, se il cliente paga le spese sempre in modo puntuale.

Per richiedere gratis Carta YOU è possibile seguire il link qui di sotto.

