Carta di credito gratuita e a costo zero: ora c'è Carta YOU

A causa della precarietà nel mondo del lavoro e dell’incertezza generale che regna nel nostro Paese, una delle ricerche più frequenti da parte dei giovani italiani ha come argomento la carta di credito gratuita. E se dopo i primi minuti sembra impossibile trovare un istituto che emetta questo tipo di carta, poi si scopre che in realtà c’è una banca digitale europea che consente di ottenere una carta di credito gratuita e a costo zero in meno di cinque minuti: la carta in questione è Carta YOU ed è emessa da Advanzia, banca digitale con sede in Lussemburgo. Per richiederla non devi far altro che collegarti alla pagina dedicata del sito ufficiale.

Ecco Carta YOU, la carta di credito gratuita di Advanzia Bank

Carta YOU è la carta di credito gratuita a canone zero e senza commissioni emessa da Advanzia Bank, banca lussemburghese. Per ottenerla non è necessario aprire un nuovo conto corrente, a differenza di tutte le altre carte analoghe. Inoltre consente di scegliere se pagare gli acquisti a saldo o a rate, oltre a offrire un’assicurazione viaggio completa e gratuita.

La carta di credito a costo zero di Advanzia si appoggia al circuito di pagamento internazionale Mastercard e può essere utilizzata anche tramite Google Pay e Apple Pay. In più è disponibile un’app per smartphone Android e iPhone che consente di monitorare l’utilizzo della carta, il saldo e i movimenti effettuati.

Per richiedere Carta YOU collegati a questa pagina e compila le sezioni Informazioni personali e Informazioni di contatto, inserendo le tue generalità, indirizzo email e numero di telefono. Dalla richiesta fino alla ricezione della carta trascorrono al massimo dai 10 ai 14 giorni lavorativi.

