Carta di credito gratuita e senza conto: tutti i vantaggi di Carta YOU

Carta YOU è una delle migliori opzioni per i risparmiatori alla ricerca di una nuova carta di credito. Si tratta, infatti, di una carta di credito a saldo che include la possibilità di rateizzare le spese. La carta, emessa da Advanzia Bank, è una carta di credito gratuita e ottenibile senza dover aprire un nuovo conto corrente.

Per tutti i clienti, infatti, Carta YOU ha canone zero, zero commissioni sull’utilizzo e possibilità di emissione senza aprire un conto corrente (le spese vengono pagate tramite bonifico dal proprio conto corrente). In più, la proposta di Advanzia Bank include altri vantaggi come una polizza viaggi gratuita. Per richiedere l’emissione della carta è possibile seguire il link qui di sotto.

Carta YOU è la carta di credito da richiedere oggi

Con Carta YOU è possibile accedere a una carta di credito con le seguenti caratteristiche:

canone zero, senza alcun requisito da dover rispettare

senza alcun requisito da dover rispettare zero commissioni su pagamenti e prelievi, anche per le operazioni effettuate all’estero

su pagamenti e prelievi, anche per le operazioni effettuate all’estero emissione gratuita e senza apertura di un nuovo conto corrente (che potrebbe comportare costi aggiuntivi)

e senza apertura di un nuovo conto corrente (che potrebbe comportare costi aggiuntivi) polizza viaggi gratuita

possibilità di rateizzare le spese

utilizzo del circuito Mastercard e dei wallet Google Pay e Apple Pay

e dei wallet possibilità di richiedere un incremento del plafond rispetto a quanto stabilito inizialmente dalla banca

Carta YOU, quindi, ha tutto quello che serve per garantire un utilizzo completo e senza limitazioni a chi ha bisogno di una nuova carta di credito. La possibilità di ottenere e utilizzare la carta senza costi aggiuntivi è, sicuramente, un plus di alto valore.

Per richiedere Carta YOU è sufficiente seguire una semplice procedura online, accessibile tramite il link qui di sotto. Basta inserire i dati richiesti per inoltrare la richiesta di emissione ad Advanzia Bank che fornirà una risposta in tempi rapidi sulla fattibilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.