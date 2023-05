Carta di credito online: questa è completamente gratis

Optare per una carta di credito online significa accedere ad una soluzione molto vantaggiosa oltre che completa. Affidandosi alle banche online, infatti, è possibile ridurre i costi della carta senza rinunciare a poter contare su di una carta di credito fisica da avere sempre con sé nel portafoglio.

La scelta giusta in questo momento è Carta YOU di Advanzia Bank: si tratta di una carta di credito gratuita che, grazie al canone azzerato e all’assenza di commissioni su pagamenti e prelievi, rappresenta la scelta giusta per chi è alla ricerca di uno strumento di pagamento completo e vantaggioso.

Per richiedere Carta YOU è sufficiente accedere al sito ufficiale e seguire una veloce procedura di registrazione che porterà all’emissione (gratuita) della carta fisica. Per tutti i dettagli è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Carta di credito online: ecco perché scegliere Carta YOU

Carta YOU è la carta di credito giusta da richiedere online. Si tratta di una carta che presenta queste caratteristiche:

nessun costo di emissione ; la richiesta della carta avviene direttamente online e la carta fisica viene spedita all’indirizzo di casa dell’utente in modo gratuito

; la richiesta della carta avviene direttamente online e la carta fisica viene spedita all’indirizzo di casa dell’utente in modo gratuito nessun costo fisso ; il canone è zero e non è necessario aprire un nuovo conto corrente per ottenere Carta YOU

; il canone è zero e non è necessario aprire un nuovo conto corrente per ottenere Carta YOU nessuna commissione su pagamenti e prelievi, in Italia e all’estero; la carta è utilizzabile liberamente, senza costi aggiuntivi

In più, Carta YOU aggiunge vantaggi extra come la polizza viaggi gratuita e la possibilità di rateizzare le spese (con un tasso di interesse). Per richiedere l’emissione della carta di credito è possibile fare riferimento direttamente al link qui di sotto, inserire i dati e attendere il responso della banca.

Carta YOU presenta un plafond che cresce nel tempo. Advanzia Bank fissa un valore “base” del plafond che, però, di mese in mese aumenterà ampliando i margini di utilizzo per l’utente. Per registrare quest’aumento è sufficiente pagare sempre in modo puntuale le spese.

