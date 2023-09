Carta Oro American Express: vantaggi esclusivi e uno sconto di 200 euro

Sei alla ricerca di una carta di credito che offra vantaggi esclusivi e uno sconto di 200 euro sui tuoi acquisti? Carta Oro American Express è la soluzione che fa per te. Con questa carta di credito di alto livello, puoi godere di una serie di privilegi unici, tra cui l’accesso a VIP Lounge aeroportuali in tutto il mondo, sconti, premi e molto altro ancora. E ora c’è un’offerta speciale che rende questa carta ancora più allettante: uno sconto di ben 200 euro sui tuoi acquisti.

Ecco come ottenere il tuo sconto con Carta Oro

Con la promozione in corso, hai la possibilità di ottenere uno sconto di 200 euro sugli acquisti effettuati con la carta. L’unico requisito è che tu spenda almeno 10 mila euro nei primi 12 mesi dall’emissione della carta. Si tratta di un’opportunità imperdibile per chi desidera godere dei vantaggi di una delle carte di credito più prestigiose al mondo e allo stesso tempo risparmiare notevolmente sulle spese quotidiane.

Tutti i nuovi clienti della Carta Oro American Express, inoltre, possono beneficiare di un anno intero di canone gratuito. Per i primi 12 mesi, non dovrai pagare alcuna quota annuale per godere di tutti i vantaggi esclusivi offerti da questa carta. Solo a partire dal secondo anno, il costo sarà di soli 20 euro al mese, garantendoti un accesso continuo a un mondo di privilegi.

Con l’adesione al Club Membership Rewards, la Carta Oro American Express ti permette di convertire i tuoi acquisti in premi o sconti. Accumuli 1 punto Membership Rewards per ogni euro speso con la tua carta. Questi punti possono essere utilizzati per ottenere premi esclusivi o sconti speciali su una vasta gamma di prodotti e servizi.

Ma Carta Oro American Express offre molto di più: tutela per gli acquisti, accesso a VIP Lounge aeroportuali in tutto il mondo, voucher viaggi da 50 Euro, e tutta una serie di altri vantaggi esclusivi. Crediti, upgrade, sconti, coperture assicurative e tanto altro sono inclusi nella tua quota annuale, rendendo questa carta un vero gioiello per chi cerca il massimo dalla propria carta di credito.

Se desideri approfittare di questa promozione unica, richiedere la tua Carta Oro American Express è semplice: puoi farlo direttamente online. Assicurati di soddisfare i requisiti, tra cui un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA, un documento d’identità valido, il codice fiscale, la maggiore età, la residenza in Italia o un indirizzo di corrispondenza italiano, e un reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro.

