Carta Oro di American Express: 200€ di sconto e quota gratis per un anno

La nuova promozione riservata da American Express ai nuovi clienti che richiedono Carta Oro è davvero interessante. La carta di credito di Amex, infatti, è ora disponibile con quota gratuita per un anno (anziché 20 euro al mese), per un risparmio complessivo di 240 euro.

In più, American Express garantisce 200 euro di sconto sugli acquisti per i clienti che raggiungono 10.000 euro di spese con la carta di credito nel corso dei primi 12 mesi successivi all’emissione. La promozione è valida solo per un periodo di tempo limitato.

Per richiedere l’emissione di Carta Oro è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di American Express e seguire la procedura guidata, scegliendo l’opzione Richiedila Ora.

Carta Oro di American Express è la carta di credito da richiedere oggi

Con Carta Oro di American Express è possibile accedere a una carta di credito completa, pensata per soddisfare i clienti più esigenti. La carta ha un plafond personalizzato (con un massimo di 15.000 euro) e consente al cliente di scegliere tra il rimborso a saldo e quello a rate. I clienti, inoltre, possono accedere al Club Membership Rewards.

Per tutti i nuovi clienti, inoltre, la promozione in corso prevede:

quota gratuita per un anno (invece di 20 euro al mese)

(invece di 20 euro al mese) 200 euro di sconto sugli acquisti raggiungendo i 10.000 euro di spesa complessiva nel primo anno successivo all’emissione

Richiedere Carta Oro di American Express è semplicissimo. Basta seguire una semplice procedura online. Basteranno pochi minuti per completare la richiesta di emissione della carta.

La carta di credito di American Express è disponibile per i maggiorenni con un conto corrente appartenente al circuito SEPA, residenti in Italia o con indirizzo di corrispondenza italiano. È anche necessario avere un reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro per poter ottenere la carta di credito Amex.

