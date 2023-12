Carta Oro di American Express: 440€ di vantaggi per chi la richiede oggi

Carta Oro di American Express è la carta di credito giusta su cui puntare oggi per tutti gli utenti alla ricerca di una carta davvero completa e con tanti vantaggi inclusi. Per i nuovi clienti, infatti, c’è una doppia promozione.

American Express azzera la quota mensile della carta per il primo anno, con un risparmio di 240 euro, e garantisce 200 euro di sconto sull’estratto conto, effettuando 2.000 euro di spese entro 3 mesi dall’emissione della carta. In totale, quindi, ci sono ben 440 euro di vantaggi.

Scegliere Carta Oro, inoltre, consente di utilizzare una carta di credito completa, con una linea di credito che può arrivare a 15.000 euro, la possibilità di accumulare punti per Club Membership Rewards e di decidere se pagare le spese a saldo oppure a rate.

Per richiedere l’emissione di Carta Oro basta collegarsi al sito di American Express e seguire la procedura guidata. Tutti i dettagli in merito sono disponibili tramite il link riportato qui di sotto.

Carta Oro di American Express: è la scelta giusta per una carta di credito davvero completa

La promozione in corso rende Carta Oro di American Express ancora più conveniente:

la quota mensile di 20 euro è azzerata per un anno, con un risparmio di 240 euro

c’è uno sconto di 200 euro sull’estratto conto effettuando almeno 2.000 euro di spese entro 3 mesi dall’emissione della carta

In aggiunta, con Carta Oro è possibile ottenere una linea di credito personalizzata, fino a 15.000 euro, e scegliere se pagare le spese a saldo oppure a rate. Per richiedere la carta è sufficiente avere un conto corrente appartenente al circuito SEPA e rispettare i requisiti di reddito fissati dalla banca (reddito annuo lordo di almeno 25.000 euro). Tutti i dettagli in merito sono disponibili sul sito di American Express, accessibile dal link qui di sotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.