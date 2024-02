Carta PAYBACK: ancora pochissimi giorni per la super offerta

Sempre più persone utilizzano pagamenti digitali a scapito dei contanti e la carta PAYBACK di American Express è la scelta giusta se stai cercando una soluzione finanziaria smart e conveniente. Tra i vantaggi non c’è solamente il canone annuale gratuito e il programma Payback, ma se la richiedi entro il 19 febbraio c’è una promozione allettante. Continua a leggere per scoprire di più.

Carta PAYBACK, vantaggi esclusivi e promozione da non perdere

La carta PAYBACK è un vero e proprio alleato per le tue finanze, consentendoti di gestire i tuoi acquisti in modo flessibile e vantaggioso. Con l’opzione di rateizzazione delle spese, questa carta si adatta perfettamente alle tue esigenze finanziarie, offrendo al contempo la possibilità di accumulare punti PAYBACK con ogni acquisto (1 punto ogni 2 euro spesi), che potrai poi convertire in sconti e premi con i partner del programma.

Ma l’offerta diventa ancora più allettante per i nuovi clienti: attivando la carta entro il 19 febbraio, otterrai uno sconto di 100 euro sul primo estratto conto, a patto di effettuare almeno 250 euro di spese nei primi tre mesi dall’emissione. Un’occasione d’oro per iniziare a risparmiare fin da subito.

Richiedere la carta PAYBACK è un processo semplice e veloce, che può essere completato online attraverso il sito ufficiale. I requisiti per l’ottenimento della carta sono alla portata di molti: è sufficiente un reddito annuo lordo minimo di 11.000 euro, essere maggiorenni e residenti in Italia e avere un conto corrente con un IBAN (non valgono quelli delle carte prepagate).

Con pochissimi giorni rimasti per approfittare di questa promozione esclusiva, se vuoi una carta di credito che ti riempia di vantaggi visita il sito ufficiale per maggiori dettagli e per iniziare il processo di richiesta. Ricordati il bonus di 100 € è valido solo per attivazioni entro il 19 febbraio.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.