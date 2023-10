Carta PAYBACK di Amex: quota gratis e 100€ di sconto in estratto conto

Con Carta PAYBACK di American Express è possibile accedere a una carta di credito con quota gratuita che consente di scegliere l’opzione rateale per il pagamento delle spese sostenute.

In più, per tutti i nuovi clienti che scelgono questa carta c’è la possibilità di ottenere 100 euro di sconto in estratto conto, semplicemente spendendo almeno 250 euro nei primi 3 mesi dall’emissione della carta.

Da notare anche la possibilità di accumulare punti PAYBACK con le spese sostenute con carta (1 punto ogni 2 euro di spesa), in modo da incrementare ulteriormente il saldo dei punti accumulati con il programma multi-brand.

Per richiedere Carta PAYBACK di American Express basta seguire una semplice procedura online. Per ottenere l’emissione è necessario essere clienti PAYBACK ma è possibile creare anche un nuovo account al momento della richiesta.

Come richiedere Carta PAYBACK di American Express

La Carta PAYBACK è una carta emessa da American Express in collaborazione con PAYBACK. I clienti che richiedono la carta, quindi, possono contare sul supporto diretto da parte del Servizio Clienti di Amex.

Questa carta è anche molto conveniente in quanto garantisce:

quota annuale gratuita , senza alcun requisito da rispettare

, senza alcun requisito da rispettare possibilità di pagare le spese a saldo o a rate

o accumulo punti PAYBACK (1 punto per ogni 2 euro di spesa)

(1 punto per ogni 2 euro di spesa) possibilità di richiedere una carta supplementare

100 euro di sconto sull’estratto conto effettuando almeno 250 euro di spese nei primi tre mesi

Per richiedere l’emissione di Carta PAYBACK di American Express è necessario soddisare i seguenti requisiti:

essere maggiorenne

essere iscritto al programma PAYBACK

essere residenti in Italia

avere un conto corrente nell’area SEPA

avere un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro

La procedura da seguire per la richiesta della carta di credito è accessibile tramite il link qui di sotto. Bastano pochi passaggi per completare la richiesta di emissione e poter poi iniziare a usare la carta.

