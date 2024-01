Carta PAYBACK di Amex: quota gratuita e 100€ di sconto sugli acquisti

Carta PAYBACK di American Express è la soluzione più conveniente per chi è alla ricerca di una nuova carta di credito. Questa carta, realizzata in collaborazione con il programma fedeltà multi-brand PAYBACK, ha una quota annuale gratuita e consente al cliente di poter rateizzare le spese.

Da notare, inoltre, che gli acquisti effettuati con la carta consentono all’utente di accumulare punti per il programma PAYBACK (un punto per ogni 2 euro spesi). In più, effettuando almeno 250 euro di spese entro i primi tre mesi dall’emissione della carta, American Express riconoscerà uno sconto di 100 euro sul primo estratto conto utile.

La richiesta di emissione della carta può avvenire direttamente tramite il sito ufficiale, accessibile tramite il link qui di sotto.

Carta PAYBACK di American Express: quota gratuita e 100 euro di sconto per nuovi clienti

Scegliere Carta PAYBACK consente, quindi, l’accesso a una lunga serie di vantaggi. Le caratteristiche di questa carta comprendono:

quota annuale gratuita, senza condizioni da rispettare

senza condizioni da rispettare emissione gratuita e senza apertura di un nuovo conto corrente

reddito annuo lordo di almeno 11.000 euro per ottenere la carta

per ottenere la carta possibilità di rateizzare le spese sostenute con l’applicazione di un tasso di interesse

con l’applicazione di un tasso di interesse accumulo di punti PAYBACK effettuando acquisti con la carta (1 punto ogni 2 euro spesi); i punti potranno poi essere spesi per ottenere vantaggi con uno dei partner del programma

effettuando acquisti con la carta (1 punto ogni 2 euro spesi); i punti potranno poi essere spesi per ottenere vantaggi con uno dei partner del programma una carta supplementare

assistenza diretta da American Express

100 euro di sconto sul primo estratto conto utile effettuando almeno 250 euro di spese entro i primi 3 mesi dall’emissione (la promozione è valida richiedendo l’emissione della carta entro il 19 febbraio prossimo)

Carta PAYBACK può essere richiesta facilmente tramite una semplice procedura online. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto. Per ottenere la carta servono le coordinate IBAN del proprio conto, un documento di identità e il codice fiscale.

