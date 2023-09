Carta Platino American Express: 400 euro di sconto per chi spende 30 mila euro in 12 mesi

Restano 5 giorni di tempo per approfittare dell’ultima offerta di American Express su Carta Platino. Gli utenti che la richiedono online entro il 5 ottobre riceveranno 400 sconto di sconto spendendo 30.000 euro nei primi 12 mesi dalla data di emissione della carta. Lo sconto sarà utilizzabile sugli acquisti effettuati con la carta.

Carta Platino è la carta di credito di American Express ideale per chi viaggia ed effettua numerosi acquisti online durante l’anno. In particolare, ogni anno offre un voucher viaggi del valore di 150 euro da spendere su americanexpress.it/viaggi.

Carta Platino American Express offre uno sconto di 400 euro spendendo 30.000 euro in 1 anno

Gli utenti che richiedono online la carta Platino di American Express entro il 5 ottobre 2023 ed effettuano spese per almeno 30.000 euro con la carta di credito entro 365 giorni dall’emissione della stessa, riceveranno uno sconto di 400 euro. Questa somma sarà resa disponibile nel primo estratto conto utile.

Per richiedere Carta Platino occorre avere un reddito annuale lordo di almeno 45.000 euro, essere residente in Italia e disporre di un conto corrente appartenente al circuito SEPA. La quota mensile è pari a 60 euro e include 1 Carta Platino supplementare e fino a 4 Carte Oro supplementari per i tuoi cari.

Tra i benefici della carta di credito di American Express si annoverano l’iscrizione gratuita al programma Priority Pass (livello Prestige), che consente di avere accesso illimitato a più di 1.200 VIP lounge in oltre 300 scali internazionali, l’accesso alla corsia preferenziale Fast Track Security Lane ai controlli di sicurezza e sconti esclusivi se si noleggia un’auto con le compagnie Hertz e Avis.

Approfitta dell’offerta speciale di American Express e richiedi oggi stesso Carta Platino per usufruire di tutti questi vantaggi da subito.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.