Carta Platino Business: Sconto di 1.000€ a fronte di una spesa di 50.000€ in 12 mesi

Se gestisci una piccola o media impresa, sicuramente conosci l’importanza di prendere decisioni finanziarie oculate e di massimizzare i vantaggi per il tuo business. Ecco perché dovresti prendere in considerazione la Carta Platino Business American Express.

Carta Platino Business: scopri l’offerta

Fino al 5 ottobre 2023, American Express ti offre un’opportunità eccezionale. Se richiedi la Carta Platino Business American Express e spendi 50.000 euro nei primi 12 mesi dalla data di emissione, riceverai un bonus di 250.000 punti Membership Rewards. Questi punti bonus saranno accreditati sul tuo conto Membership Rewards entro 8 settimane dalla data in cui è stata effettuata l’ultima transazione che ti permetterà di raggiungere la soglia di spesa richiesta.

I punti Membership Rewards possono essere utilizzati in vari modi vantaggiosi per il tuo business. Ad esempio, puoi richiedere sconti “Shop with Points” per ridurre il costo dei tuoi acquisti aziendali. Inoltre, hai la possibilità di ridurre il saldo del tuo conto Carta di un valore fino a 1.000 euro, selezionando una o più transazioni tra quelle eleggibili.

Questo significa che potresti risparmiare 1.000 euro direttamente sulle spese aziendali, un vantaggio notevole per qualsiasi imprenditore o professionista.

La Carta Platino Business American Express offre molti altri vantaggi, tra cui l’accesso a programmi di fidelizzazione esclusivi, assicurazioni per viaggi di lavoro e assistenza clienti dedicata 24/7. Inoltre, American Express è accettata in tutto il mondo, il che significa che puoi contare su questa carta per le tue spese aziendali ovunque tu vada.

Tieni presente che questa offerta è valida solo online .e ha una scadenza fissata al 5 ottobre 2023. Questo significa che devi agire rapidamente per cogliere questa opportunità unica di risparmio e vantaggi per il tuo business.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.