Carta YOU: a Natale una carta di credito gratuita per sempre

Fino a ieri in Italia era impossibile ottenere una carta di credito gratuita. Oggi invece, grazie a Carta YOU di Advanzia, banca digitale lussemburghese, le cose sono cambiate. Innanzitutto, si può presentare la richiesta in meno di 2 minuti tramite questa pagina.

Carta YOU è la carta di credito gratuita e senza commissioni annuali per sempre di Advanzia Bank. Appartiene al circuito di pagamento internazionale Mastercard, grazie al quale viene accettata in più di 36 milioni di negozi in tutto il mondo, sia fisici che online.

Con Carta YOU il tuo primo Natale con una carta di credito gratuita

La carta di credito di Advanzia Bank, oltre a essere a canone zero per sempre e a non richiedere commissioni per il prelievo in contanti più di un milione di sportelli automatici, offre ulteriori vantaggi. Uno di questi è l’assicurazione di viaggio gratuita e completa, che garantisce una massima copertura rispetto agli impresti di una vacanza all’estero.

I titolari di Carta YOU hanno inoltre il vantaggio di poter beneficiare del pagamento differito fino a 7 settimane senza interessi. Non solo però, perché occorre sottolineare anche come non ci sia bisogno di cambiare banca, dal momento che la carta può essere associata a un conto corrente di cui si è già titolari.

I requisiti base per ricevere la carta di credito sono l’aver compiuto almeno 18 anni ed essere residenti in Italia. Come già spiegato poc’anzi, non è invece necessario aprire un nuovo conto. Dal momento dell’invio della richiesta alla ricezione della carta al proprio domicilio trascorrono dai 10 ai 14 giorni lavorativi.

Questo significa che se presenti oggi la richiesta sul sito ufficiale, fai in tempo a ricevere Carta YOU entro Natale o al massimo entro Capodanno.

