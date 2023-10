Carta YOU: corri ad attivare la carta di credito gratuita senza commissioni

Ancora non conosci Carta YOU? È la carta di credito gratuita di Advanzia Bank, banca digitale europea che ha sede in Lussemburgo. Si distingue rispetto alle altre carte di credito per essere 100% gratuita, senza commissioni annuali e senza commissioni nei bancomat di tutto il mondo. Inoltre, se scegli la carta di credito di Advanzia non hai nemmeno bisogno di cambiare banca.

Carta YOU, la carta di credito gratuita di Advanzia

Oltre ad essere completamente gratuita, Carta YOU di Advanzia ti offre la possibilità di: accedere alle assicurazioni di viaggio complete a zero spese in modo permamente; ottenere un credito gratuito fino a 7 settimane, senza interessi sui tuoi acquisti; aderendo al circuito internazionale di pagamento Mastercard, è accettata in oltre 36 milioni di negozi in tutto il mondo.

Puoi richiederla online in appena 2 minuti: collegati alla pagina di Carta YOU tramite i link o i bottoni presenti dentro l’articolo, quindi riempi i campi sotto la voce “Informazioni personali”, inserendo il tuo nome e cognome più il codice fiscale. Tra le informazioni di contatto richieste, ricordati di aggiungere il numero di telefono e il tuo indirizzo email. Infine, clicca sul pulsante “Richiedila ora” per completare la pratica con successo.

Dalla richiesta della carta fino alla ricezione di quest’ultima a casa trascorrono al massimo 14 giorni lavorativi (è probabile che ti arrivi anche prima).

Approfitta ora della disponibilità di Carta YOU e richiedila online sul sito ufficiale tramite il bottone qui sopra o il link in questa pagina, così da ottenere una carta di credito completamente gratuita.

