Carta YOU: zero commissioni e non devi cambiare banca

Advanzia ti presenta Carta YOU, la carta di credito a zero commissioni, zero spese, veloce da aprire e che non ti richiede nemmeno di cambiare banca. Ti spieghiamo subito come funziona.

Carta YOU: scopri tutti i vantaggi

Perché dovresti scegliere la Carta YOU? Inizia con il fatto che non ci sono commissioni annuali, per sempre. Sì, hai capito bene, nessuna tassa ricorrente che pesa sulle tue spalle. Inoltre, avrai accesso a tutte le assicurazioni a 0 € in modo permanente, assicurandoti la massima tranquillità senza dover aprire il portafoglio.

Hai mai temuto le commissioni per il prelievo di denaro in contanti? Con la Carta YOU, queste preoccupazioni sono un ricordo del passato. Nessuna commissione su più di un milione di sportelli automatici in tutto il mondo. Indipendentemente da dove ti trovi, puoi accedere ai tuoi fondi senza dover pagare extra.

Se ami viaggiare, sarai felice di sapere che la Carta YOU non applica commissioni sugli acquisti effettuati all’estero. Con oltre 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo, la tua carta sarà il compagno perfetto ovunque tu vada. Inoltre, per garantire una totale tranquillità durante i tuoi viaggi, la Carta YOU offre un’assicurazione di viaggio gratuita e completa che copre tutte le tue esigenze.

E non è tutto! La Carta YOU ti offre la possibilità di pagare i tuoi acquisti con un credito gratuito fino a 7 settimane. Hai fino a 7 settimane senza interessi sui tuoi acquisti, dando un respiro al tuo portafoglio.

La cosa migliore? Non devi cambiare banca per usufruire di tutti questi vantaggi. La Carta YOU si integra perfettamente con il tuo conto corrente attuale, senza bisogno di complicazioni. Utilizza il conto di cui sei già titolare e goditi tutti i benefici della Carta YOU.

Se stai cercando una carta di credito senza commissioni nascoste, con una serie di vantaggi esclusivi e senza dover cambiare banca, la Carta YOU è la scelta perfetta per te. Sottoscrivi ora il tuo piano e inizia a vivere la comodità finanziaria senza compromessi.

