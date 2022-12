Carte prepagate e spese eccessive: come frenare le uscite?

I pagamenti digitali sono pratici e comodi: a volte anche troppo.

Le persone che hanno qualche difficoltà a gestire le finanze personali dunque, possono avere difficoltà a tenere sotto controllo le uscite. Se per le carte di credito, il posticipare le spese può dare l’illusione di poter acquistare più di ciò che si può permettere, questo non è l’unico strumento a rischio.

Anche le carte prepagate possono portare a spese eccessive, non avendo la possibilità avere una concezione “fisica” del denaro. Come è possibile dunque evitare di ritrovarsi con la carta esaurita? Strumenti come quelli proposti da HYPE possono aiutare in tal senso.

Stiamo parlando di Radar, una funzione che serve per tenere sempre sotto controllo le proprie spese.

Prepagate e spese eccessive? HYPE ti offre uno strumento per gestire al meglio le finanze

Come funziona Radar? Questa sezione dell’app di HYPE consente di riconoscere in automatico ogni spesa che, in questo modo, viene categorizzata. In questo modo è possibile sapere dove si è speso denaro e in quale quantità.

Non solo: Radar permette di applicare questa logica anche su altre carte/piattaforme bancarie, agendo a 360 gradi per quanto riguarda il contenimento delle spese. HYPE, però, è una piattaforma completa, in grado di offrire anche tante altre opportunità ai suoi clienti.

La possibilità di impostare salvadani virtuali, per esempio, è un ottimo modo per risparmiare, con tanto di obiettivi da raggiungere impostabili.

I conti deposito e la possibilità di effettuare investimenti, a partire da un singolo euro, sono altri aspetti di HYPE ottimi per quanto riguarda la gestione del proprio patrimonio.

Infine, questo servizio, permette anche di richiedere prestiti da 2.000 a 25.000: di fatto un’opportunità alquanto rara quando si parla di carte prepagate e/o conti online.

La possibilità di partire con il conto base, a costo zero, per entrare nel mondo di HYPE, rende poi possibile immergersi in questo mondo in maniera graduale e senza costi fissi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.