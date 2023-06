Cavo di ricarica magnetico 6 in 1: geniale e utile a prezzo da bancarella

Il cavo di ricarica magnetico VAFOTON è una soluzione versatile e conveniente per la ricarica dei tuoi dispositivi. Dotato di un connettore USB-C a 360° e 180°, il cavo offre un’ampia gamma di angolazioni di inserimento per un’esperienza di ricarica senza problemi. In questo preciso momento, questo utilissimo aggeggino è disponibile su Amazon a soli 15€, ovverosia scontato del 6% rispetto al prezzo di listino e con le spese di spedizione gratuita.

Con la sua compatibilità 6 in 1, il cavo supporta la ricarica rapida PD fino a 60 W e offre connessioni per diversi tipi di dispositivi, tra cui USB-C, Tipo C a 9 pin, micro USB e I-Products. Questo ti permette di ricaricare facilmente smartphone, tablet, laptop e altri dispositivi con un solo cavo.

Cavo di ricarica magnetico VAFOTON, versatile e conveniente

La connessione magnetica del cavo offre un’esperienza di collegamento semplice e sicura. Il connettore magnetico si attacca saldamente al tuo dispositivo, riducendo il rischio di danni causati da movimenti accidentali o strattoni.

Con una lunghezza di 2 metri, il cavo offre un’ottima portabilità e flessibilità durante l’uso. Puoi caricare i tuoi dispositivi comodamente anche quando sono distanti dalla presa di corrente. Inoltre, il cavo di ricarica VAFOTON è realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità. È progettato per resistere a piegature, torsioni e usura quotidiana, offrendoti una soluzione di ricarica resistente e durevole.

In conclusione, il cavo di ricarica magnetico VAFOTON è un accessorio pratico e versatile che ti consente di ricaricare facilmente diversi dispositivi con un’unica soluzione. Con la sua compatibilità multipla, la ricarica rapida e la connessione magnetica, è la scelta ideale per semplificare il processo di ricarica dei tuoi dispositivi. Questo utilissimo aggeggino è disponibile su Amazon a soli 15€, ovverosia scontato del 6% rispetto al prezzo di listino e con le spese di spedizione gratuita.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.