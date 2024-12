Cavo HDMI ad altissima velocità: oggi a mini prezzo con il coupon Amazon

Ancora per pochissimo su Amazon puoi acquistare un Cavo HDMI 2.1 SHULIANCABLE al altissima velocità ad un prezzo piccolissimo! Grazie ad un coupon di sconto del 20% da applicare al momento dell’ordine, l’articolo è disponibile a soli 6 euro.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, il tempo è davvero limitato!

Cavo HDMI 2.1 SHULIANCABLE: specifiche tecniche e funzionalità

Il Cavo HDMI 2.1 SHULIANCABLE ad altissima velocità offre una vera risoluzione super elevata oltre a garantire una larghezza di banda fino a 48 Gbps. Per questo motivo è perfetto per soddisfare le tue esigenze audio e video UHD.

Nello specifico, vanta una larghezza di banda di 48 Gbps per fornire video 8K e supportare anche la visualizzazione video 3D.

La sua applicazione è davvero super estesa ed infatti consente di collegare tutti i dispositivi con l’interfaccia HDMI. Ciò vuol dire ch è compatibile con PS5, PS4 Pro, PS4,PS3,Xbox One,Xbox 360, TV Box, Samsung QLED TV, e ancora Ricevitori Satellitari, Proiettori, computer, smart TV, Monitor, Lettori Blu Ray e così via.

Il cavo in promozione ha una lunghezza di due metri e risulta essere super resistente grazie ad un design intrecciato in nylon di estrema durata e flessibilità. In più l’interfaccia placcata in oro 24K garantisce una conduzione più veloce e un segnale più stabile in qualsiasi condizione. In caso di qualsiasi problema, l’articolo possiede anche una garanzia di rimborso entro 12 mesi dall’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.