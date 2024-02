Cavo USB-C USB-A: perfetto per CarPlay e Android Auto in SCONTO!

Ecco il cavo USB-C USB-A che non solo ti permetterà di ricaricare il tuo iPhone o il tuo smartphone Android senza problemi, ma ti permetterà anche di utilizzare CarPlay e Android Auto senza tentennamenti! Il prezzo? Davvero bassissimo! La promo Amazon di oggi sconta questo cavetto a marchio UGREEN del 15% e lo porta a soli 8,49€! Approfittane subito e non te ne pentirai!

Cavo USB-C USB-A di qualità a prezzo stracciato

Tra i più grandi pregi dell’USB-C c’è la quasi totalità di compatibilità dei vari cavi per la ricarica di dispositivi come smartphone, tablet e auricolari TWS. Alcuni cavetti però non supportano completamente il trasferimento dati. Questo, purtroppo, causa l’impossibilità nell’utilizzare CarPlay e Android Auto via cavo in alcune auto.

Per ovviare a questo problema, è indispensabile dotarsi di cavi di buona qualità. Per questo motivo, abbiamo selezionato per voi uno dei migliori prodotti in circolazione oggi! Stiamo parlando del cavo USB-C USB-A di UGREEN da 1m, super resistente e dalle ottime prestazioni.

Il cavo, oltre a rispondere ai più alti standard qualitativi sia in termini di trasmissione dati che in termini di ricarica, è molto resistente grazie alla doppia guaina in nylon che rinforza tutto il corpo del cavo. Ai terminali, il cavo è ulteriormente rinforzato grazie ad una protezione in gomma ultraresistente.

Si tratta di una tecnica non nuova in materia di cavi di connessione dati e ricarica, ma che fa molto piacere trovare anche in questa fascia di prezzo. La soluzione non è affatto scontata quando non si superano di 10€ di costo del cavo stesso.

Ovviamente, questo cavetto è compatibile con lo standard di ricarica QC 3.0 e garantisce 3A massimi di passaggio di corrente.

UGREEN garantisce massima durata nel tempo del suo cavo USB-C USB-A: se lo comprerete oggi, starete certi di poterlo utilizzare per moltissimo tempo.

Approfitta subito dell’offerta Amazon che sconta il cavo USB-C USB-A del 15%! Oggi il prezzo è di soli 8,49€! Super promozione da cogliere al volo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.