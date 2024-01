Cerchi una cassa portatile Bluetooth economica? ECCOLA!

Sarebbe bello comprare una cassa portatile Bluetooth economica vero? Un prodotto che non utilizzerai spesso, ma che deve esserci quando serve. Lo abbiamo trovato per te! Ecco la cassa Sonkir dal prezzo super competitivo, ma dalle ottime caratteristiche tecniche. Oggi è in super sconto Amazon del 15% e ti costa solo 16,99€. Non hai scuse: ora DEVI acquistarla! Perfetta idea anche per un regalo poco impegnativo!

Ecco la cassa portatile Bluetooth economica: non rinuncia alle caratteristiche tecniche

Di solito si associa il forte risparmio a prodotti di scarsa qualità. Beh, questo accessorio ti farà ricredere! Ecco infatti una cassa portatile Bluetooth economica dalle ottime caratteristiche tecniche, ma dal prezzo davvero competitivo.

I prodotti economici di questa tipologia, spessissimo, sono prodotti in magazzino da tempo. Non è il caso di questa cassa portatile vista la compatibilità con le tecnologie più recenti.

In primi, il device offre a bordo una scheda di collegamento Bluetooth 5.0: questo non solo ne migliora la qualità, ma riduce i consumi energetici in modo davvero drastico. La cassa portatile Bluetooth economica di cui ti parliamo oggi, integra inoltre un’ottima batteria da 1500 mAh. Si tratta di una dimensione più che sufficiente per coprire ore ed ore di utilizzo continuativo.

Non ti aspettare un audio altissimo, ma aspettati una buona qualità! Questo prodotto infatti offre un suono stereo 3D di livello, in grado di riprodurre egregiamente musica, serie TV e film. Potrebbe essere il prodotto perfetto non solo da abbinare ad uno smartphone, ma anche a un MiniPC privo di casse o ad un tablet in movimento.

In confezione ovviamente non manca un cavetto USB per la ricarica. La cassa si connette al tuo device anche attraverso il jack da 3,5mm oltre ad integrare un lettore di schede TF perfetto per la riproduzione musicale direttamente dalla cassa.

Arriviamo al punto forte: il prezzo! Questa cassa portatile Bluetooth economica costa SOLO 16,99€! Il prezzo è scontato su Amazon del 15%. Acquistala e vedrai che non te ne pentirai!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.