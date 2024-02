Cessione del quinto dello stipendio: 3 motivi per scegliere Dynamica Retail

Una delle formule di prestito più richieste in Italia prevede la cessione del quinto dello stipendio. Si tratta di un determinato tipo di prestito personale, rivolto sia ai lavoratori dipendenti che ai pensionati.

È possibile richiederlo per bisogni personali che interessano la sfera privata e/o familiare, ad esempio l’acquisto di una nuova auto, le spese da sostenere per un matrimonio o un viaggio all’estero. A chi chiederlo? Ad oggi in Italia l’intermediario finanziario punto di riferimento in questo settore è Dynamica Retail, che si distingue rispetto alla concorrenza per velocità, facilità e affidabilità.

Perché richiedere un finanziamento con Dynamica Retail

Quelli appena elencati sono i tre motivi principali per cui richiedere un finanziamento con Dynamica Retail:

velocità : la delibera della pratica avviene in 24 ore, la liquidazione del prestito anche a 48 ore dalla firma;

: la delibera della pratica avviene in 24 ore, la liquidazione del prestito anche a 48 ore dalla firma; facilità : i documenti inerenti la pratica sono facili da reperire, inoltre gli utenti godono del supporto totale da parte del personale di Dynamica Retail per ogni evenienza (via e-mail, chat, WhatsApp e numero verde);

: i documenti inerenti la pratica sono facili da reperire, inoltre gli utenti godono del supporto totale da parte del personale di Dynamica Retail per ogni evenienza (via e-mail, chat, WhatsApp e numero verde); affidabilità: nel corso degli anni il grado di soddisfazione dei clienti di Dynamica Retail si è mantenuto su livelli eccelsi, come dimostrano le opinioni certificate.

È possibile calcolare un preventivo senza impegno tramite la pagina dedicata del sito ufficiale Dynamica Retail. Qualora la cessione del quinto si rivelasse insufficiente per soddisfare le proprie necessità, i dipendenti pubblici e privati possono richiedere la delega di pagamento, ottenendo così un importo del prestito maggiore (la durata complessiva del finanziamento non può superare in questo caso i 120 mesi).

