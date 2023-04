ChatGPT non accessibile in Italia: ecco come sbloccarlo

In seguito alla decisione del Garante della Privacy, ChatGPT non è più accessibile in Italia.

La decisione, che ha causato non poche polemiche, ha reso irraggiungibile lo strumento di OpenAI da parte dell’utenza italiana, anche da parte degli utenti che avevano regolarmente sottoscritto un abbonamento a pagamento con tale piattaforma (che verranno però rimborsati dall’azienda).

Nonostante ciò, online sono già disponibili diversi metodi per accedere nuovamente a ChatGPT. Un modo, tra l’altro del tutto legale, è quello di affidarsi a una VPN. Ottenendo un indirizzo IP estero, infatti, è possibile accedere al servizio come un utente proveniente da un altro paese.

Per non soffrire rallentamenti di connessione e ottenere standard di sicurezza elevati, però, è bene fare attenzione a quale provider VPN si sceglie per tale operazione.

A dispetto del messaggio proposto dalla piattaforma che recita:

Dear ChatGPT customer,

We regret to inform you that we have disabled ChatGPT for users in Italy at the request of the Italian Garante.

We are issuing refunds to all users in Italy who purchased a ChatGPT Plus subscription in March. We are also temporarily pausing subscription renewals in Italy so that users won’t be charged while ChatGPT is suspended.

We are committed to protecting people’s privacy and we believe we offer ChatGPT in compliance with GDPR and other privacy laws. We will engage with the Garante with the goal of restoring your access as soon as possible.

Many of you have told us that you find ChatGPT helpful for everyday tasks, and we look forward to making it available again soon.

If you have any questions or concerns regarding ChatGPT or the refund process, we have prepared a list of Frequently Asked Questions to address them.