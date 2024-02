Che la festa inizi! Su le mani! JBL PartyBox MENO 32 PER CENTO!

Una festa senza musica non è una festa, vero? E allora il compagno perfetto per farvi scatenare in salotto come se foste in pista è JBL PartyBox Encore Essential, una cassa piccola e portatile, ma capace di sprigionare un suono potentissimo! E come se non bastasse c’è anche il microfono! E non finisce qui! E’ anche dotata di luci RGB! JBL vuol dire qualità, lo sappiamo tutti, per questo il mega sconto Amazon di oggi è davvero fuori di testa, MENO 32%! Il prezzo di listino fa un passo indietro di ben 105 euro! 224,54 euro invece che 329,79 euro! Che risparmio clamoroso! Che la festa abbia inizio!

Fare festa dovunque!

JBL PartyBox Encore Essential ha un’elegante finitura nera con pulsanti di controllo illuminati e una griglia frontale che protegge gli altoparlanti. E proprio da li parte lo spettacolo delle luci led RGB sincronizzate con la musica, che è possibile inoltre controllare tramite l’app Partybox.

Una caratteristica chiave di JBL PartyBox Encore Essential è la sua potenza. Questo altoparlante è dotato di un sistema audio Premium che offre un suono potente e dettagliato. Con una potenza di picco di 100 watt, JBL PartyBox Encore Essential può riempire facilmente una stanza con il suo suono ricco e coinvolgente.

Oltre al suo suono eccezionale, JBL PartyBox Encore Essential offre anche una serie di funzionalità decisamente azzeccate visto l’utilizzo festaiolo della cassa. Innanzitutto JBL PartyBox Encore Essential è perfetta per il Karaoke, e proprio per questo motivo nella confezione troviamo anche un ottimo microfono digitale senza fili. Festa doppia insomma!

JBL PartyBox Encore Essential è l’anima della festa quindi. Ma la festa non è solo indoor… JBL PartyBox Encore Essential è certificata IPX4, questo significa che non teme le feste all’aperto, la pioggia o gli schizzi d’acqua, al mare o in piscina!

Festa dovunque con JBL PartyBox Encore Essential, piena di coloratissime luci led e ovviamente un potentissimo suono cristallino che può esaltare anche i Karaoke più arditi! E la festa è doppia grazie al super sconto Amazon che taglia il prezzo di ben 105 euro!

