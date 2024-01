Chromebook HP 14 Pollici: prezzo col BOTTO!

I Chromebook sono diventati dispositivi super desiderati da moltissimi: grazie alle loro doti, riescono ad accontentare tutti i clienti in cerca di dispositivi pratici, perfetti per la navigazione web e, allo stesso tempo, prestanti. Ecco quindi il Chromebook HP 14 pollici di cui vi parliamo oggi: un prodotto in offerta Amazon che farà gola a moltissimi. Il prezzo? Solo 269,99€! Lo sconto è del 23%! Approfitta subito della promo e non te ne pentirai!

Chromebook HP 14 perfetto per tutti!

L’utilizzo dei notebook, nel tempo, ha reso indispensabile l’accesso a moltissimi servizi web. Tra i più diffusi, senza dubbio, ci sono quelli di Google. I Chromebook sono veri e propri notebook con a bordo un sistema operativo pensato da Google in grado di integrarsi nativamente con tutti i suoi servizi. Ecco quindi che ChromeOS è il sistema perfetto per chi sfrutta prevalentemente servizi web per portare a termine il lavoro quotidiano.

Il dispositivo HP di cui vi parliamo oggi monta a bordo una discreta dotazione hardware, perfetta per far girare in modo egregio i vari servizi pensati per ChromeOS. In particolare, troviamo la CPU Intel Celeron N4120, 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria SSD interna.

In generale, nonostante non si tratti di specifiche di livello, parliamo ugualmente di un device dall’ottimo display da 14 pollici e dall’esperienza d’uso di buon livello. Considerando quindi l’esperienza d’uso, è senza dubbio un device consigliato a chi cerca un notebook economico, perfetto per l’intrattenimento e la navigazione web.

Il prezzo è senza dubbio il vero punto di forza di questo Chromebook HP da 14 pollici: solo 269,99€ su Amazon grazie allo sconto del 23%! Un prodotto di ottimo livello ad un prezzo davvero concorrenziale. Cosa aspetti? Compralo subito!

