Chromecast con Google TV 4K in 3 rate a interessi zero da 19,97€ al mese (Amazon)

Il miglior dispositivo Chromecast in circolazione oggi, la versione con Google TV e supporto alla riproduzione 4K, è in offerta a 59,90 euro su Amazon a fronte di un prezzo consigliato di 69,99 euro. Volendo, è possibile dilazionare la spesa in 3 rate a interessi zero sempre grazie ad Amazon: 19,97 euro al mese. Da notare anche la disponibilità immediata, dato che il prodotto rientra tra gli articoli Prime: ordinandolo oggi arriva a casa già in questo fine settimana. Ecco il link all’offerta.

Chromecast con Google TV 4K in offerta a 59,99€ su Amazon

Grazie a Chromecast con Google TV è possibile trasformare qualsiasi tipo di televisore in uno Smart TV e riunificare nello stesso posto tutte le app di streaming a cui si è abbonati, come ad esempio Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN e NOW. A livello potenziale, questa semplice chiavetta offre l’accesso a più di 400.000 contenuti tra film e serie tv, oltre a milioni di brani musicali.

Il modello in vendita su Amazon è quello che supporta la riproduzione in 4K. A questo proposito, ti confermiamo che per disporre di questa funzionalità devi possedere una TV compatibile con questa risoluzione e una connessione Internet che presenta una velocità in download di almeno 20 Mbps. Non sono requisiti così stringenti, soprattutto se hai un televisore di non tanti anni fa e una semplice linea Internet fibra misto rame.

Chromecast con Google TV e supporto alla riproduzione dei contenuti alla massima risoluzione possibile è in offerta a 59,99 euro su amazon.it. E se hai un abbonamento Prime non paghi nulla per le spese di spedizione.

