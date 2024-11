CMF by Nothing Buds Pro 2 in sottocosto: offerta limitatissima su Amazon

Sono gli auricolari del momento ed oggi possono essere tuoi ad un prezzo davvero mai visto prima! Si tratta delle CMF by Nothing Buds Pro 2, al momento disponibili su Amazon a soli 45 euro con un mega sconto del 24%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

CMF by Nothing Buds Pro 2: audio impeccabile e massima autonomia

Le CMF by Nothing Buds Pro 2 sono auricolari wireless di ultima generazione che offrono un suono nitido ed estremamente chiaro grazie alla tecnologia LDAC. Inoltre potrai godere di un audio sempre ad alta definizione con la tecnologia Dirac e la modalità Ultra Bass Technology 2.0.

Inoltre queste cuffie sono dotate del primo selettore smart personalizzabile nel settore: basterà ruotare per regolare il volume e gestire la riproduzione, oppure premere per controllare la cancellazione del rumore, attivare l’assistente vocale, passare alla modalità a bassa latenza o disattivare il microfono durante le riunioni.

Una delle caratteristiche di spicco degli auricolari è sicuramente la funzionalità di cancellazione attiva del rumore ibrida avanzata fino a 50 dB che è in grado di eliminare efficacemente un ampio spettro di suoni ambientali, per farti completamente isolare nella tua musica preferita ovunque tu sia.

In più sono dotati di 6 microfoni ad alta definizione e utilizzano la tecnologia Clear Voice Technology 2.0, che è stata perfezionata usando oltre 28 milioni di modelli di rumore per isolare efficacemente i suoni ambientali e garantire una riproduzione nitida della voce.

Oggi le CMF by Nothing Buds Pro 2 sono disponibili su Amazon a soli 45 euro con un mega sconto del 24%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.