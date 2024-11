CMF by Nothing Watch Pro 2: lo smartwatch più innovativo oggi lo paghi pochissimo

Oggi puoi acquistare uno degli orologi smart più desiderati del momento con una spesa davvero minima! Parliamo del CMF by Nothing Watch Pro 2, al momento disponibile su Amazon a soli 55 euro con uno sconto conveniente del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro!

CMF by Nothing Watch Pro 2: funzionalità e modalità di utilizzo

Il CMF by Nothing Watch Pro 2 è dotato, innanzitutto, di un display AMOLED da 1,32 pollici che offre immagini nitide, vivaci con risoluzione e PPI ottimizzati. Inoltre la regolazione automatica della luminosità garantisce nitidezza con qualsiasi tipo di luce, da quella abbagliante del sole a quella delicata del buio, garantendo una visibilità ottimale in tutte le condizioni ambientali esterne.

Come compagno di allenamento questo dispositivo è davvero ottimo grazie ad una serie di funzionalità evolute: dispone di Algoritmo rileva-movimenti smart, integrazione dati fitness con Apple Health, Google Health Connect e Strava, Multisistema GPS con sistemi di localizzazione a cinque satelliti, ed anche 120 modalità di sport con riconoscimento smart.

Allo stesso tempo, l’orologio tiene sotto controllo la tua salute grazie al monitoraggio della frequenza cardiaca e del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue abilitato 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In più ha una batteria che offre un’autonomia di 11 giorni con utilizzo standard e 9 giorni con utilizzo intenso.

Oggi il CMF by Nothing Watch Pro 2 è disponibile su Amazon a soli 55 euro con uno sconto conveniente del 20% . La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.