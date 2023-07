COLPO di SOLE Amazon: tablet da 10'' con Android al prezzo SHOCK di 49€ col coupon

Il tablet Android da 10 pollici di questa incredibile offerta Amazon non è uno di quei modelli di poco conto, come potrebbe far pensare il costo esiguo. A dispetto dei 49€ del prezzo finale, frutto del corposo sconto ottenibile col coupon in pagina da 40€, il dispositivo offre infatti offre una combinazione di funzionalità avanzate e prestazioni affidabili in un design elegante.

Con il sistema operativo Android 10.0, una generosa capacità di memoria, una doppia fotocamera, un ampio schermo IPS HD e molte altre caratteristiche, questo tablet ti consente di esplorare, lavorare, intrattenerti e rimanere connesso in modo pratico e coinvolgente.

Tablet da 10” con Android 10: economico ma valido

Il tablet offre 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, spazio sufficiente per archiviare le tue app, foto, video e documenti. Inoltre supporta l’espansione di memoria tramite schede microSD, consentendoti di ampliare ulteriormente la capacità di archiviazione fino a soddisfare le tue esigenze.

Il tablet Android è dotato di una doppia fotocamera, con un sensore da 2 MP per le foto e un sensore da 8 MP per le riprese video. Questo ti consente di catturare foto e video di alta qualità, registrare momenti speciali e partecipare a videochiamate o conferenze con chiarezza.

Dulcis in fundo supporta il dual WiFi, che ti consente di connetterti alle reti wireless disponibili per navigare su Internet, controllare le email o utilizzare le app in modo rapido e senza problemi. Inoltre, la batteria da 5000 mAh offre un’ottima autonomia, consentendoti di utilizzare il tablet per lunghe sessioni senza dover ricaricare frequentemente. Insomma, nn gli manca davvero niente considerando che costa appena 49€, grazie al coupon offerto da Amazon e che si attiva in automatico al checkout.

