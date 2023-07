Revolut Premium: conto online completo da provare gratis per 3 mesi

Revolut Premium è una delle proposte più complete e interessanti di Revolut, rappresentando la soluzione ideale per tutti gli utenti alla ricerca di un conto online per la gestione delle spese quotidiane che sia in grado di aggiungere anche diversi vantaggi aggiuntivi.

Di norma, Revolut Premium costa 7,99 euro al mese, risultando anche uno dei conti premium più economici in assoluto. Con la promozione in corso, è possibile provare gratis per 3 mesi questo conto e poi decidere se attivarlo o se passare al piano gratuito, Revolut Standard, o al piano più economico, Revolut Plus.

Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito ufficiale di Revolut qui di sotto.

Revout Premium: un conto con tanti vantaggi da provare gratis

Con Revolut Premium è possibile accedere ad un conto online ricco di vantaggi. Per i clienti che scelgono Premium, infatti, Revolut propone un conto completo con carta abbinata e fino a 400 euro al mese di prelievi senza commissioni.

In più, questa versione del conto include uno sconto del 20% sulle commissioni per i bonifici internazionali e il cambio valuta senza commissioni e senza limiti sull’importo (i conti più economici consentono fino a 1.000 euro di cambio valuta)

Con Revolut Premium, inoltre, c’è il cashback fino al 5% sugli alloggi oltre alla possibilità di avere 2 conti Revolut <18 con accesso completo e senza costi aggiuntivi. Da segnalare anche una serie di assicurazioni extra come la copertura medica globale e l’assicurazione su bagagli e per gli sport invernali.

Per provare subito Revolut Premium è possibile seguire il link riportato qui di sotto. La prova gratuita di 3 mesi è completamente senza vincoli. In qualsiasi momento è possibile passare al piano Standard a canone zero oppure al piano Plus dal costo di 2,99 euro al mese. Non ci sono vincoli e non ci sono penali legate al mancato rinnovo dell’abbonamento Premium.

