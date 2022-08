Come avere un conto online con IBAN ma senza banca

Avere un conto con IBAN è molto utile per inviare o ricevere pagamenti.

Si tratta di una comodità considerevole, sia per quanto riguarda gli accrediti di stipendi/pensioni, sia per i liberi professionisti e non solo. Se a ciò si abbina anche una carta prepagata, la fruibilità di tale servizio cresce esponenzialmente.

Troppo spesso però, queste piattaforme sono ancora ancorate ai classici istituti bancari. Ciò significa burocrazia e costi di mantenimento: caratteristiche che stanno allontanando, soprattutto i più giovani, dalle banche.

Esiste dunque la possibilità di avere un conto online con IBAN ma senza avere a che fare con una banca? La risposta a questa domanda è VIABUY MasterCard.

Stiamo parlando di un conto online che, oltre ad essere dotato di IBAN, offre una carta prepagata collegata allo stesso. Il tutto senza una banca alle spalle, senza scartoffie e senza stress: servono solo pochi istanti per aprire un conto VIABUY.

In meno di 8 minuti è possibile aprire un conto online con IBAN

Lato apertura del conto, la procedura è estremamente semplice e prende solo 8 minuti di tempo.

La registrazione a VIABUY infatti, non richiede documenti particolari così come non necessita di verifiche per quanto riguarda solvibilità e reddito dimostrabile. Tutte le altre verifiche necessarie vengono effettuate online, in pochissimi minuti.

Ad iscrizione avvenuta, la carta viene spedita direttamente il giorno lavorativo successivo ed è disponibile all’utilizzo dopo pochissimi giorni.

Il conto include un IBAN personale lussemburghese e tedesco e, così come la carta, è pienamente gestibile attraverso un’app mobile. Le ricariche sono veloci e sicure: le stesse possono avvenire tramite bonifico SEPA, SOFORT, Giropay e attraverso tante altre opzioni.

Di fatto VIABUY è lo strumento di pagamento ideale tanto per lo shopping online quanto per gli acquisti nei negozi fisici tenendo conto delle enormi potenzialità del circuito MasterCard.

