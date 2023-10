Come avere una carta di credito gratis: basta scegliere Carta YOU

Carta YOU di Advanzia Bank è, in questo momento, l’opzione giusta per richiedere una carta di credito gratuita. Con questa carta, infatti, è possibile accedere a uno strumento di pagamento a canone zero e con zero commissioni su pagamenti e prelievi.

Si tratta di una combinazione unica sul mercato che permette di azzerare completamente i costi della carta, anche grazie all’emissione gratuita e alla possibilità di ottenere la carta senza aprire un nuovo conto corrente.

In più, Carta YOU include anche vantaggi aggiuntivi, come una polizza viaggi gratuita e la possibilità di rateizzare le spese che rappresentano un plus ulteriore, da non sottovalutare in fase di scelta della nuova carta di credito.

Per richiedere Carta YOU è sufficiente seguire una semplice procedura di sottoscrizione online, accessibile tramite il sito ufficiale.

Carta YOU è la carta di credito gratuita da richiedere oggi

Con Carta YOU è possibile accedere a una carta di credito con le seguenti caratteristiche:

canone zero , senza requisiti da rispettare

, senza requisiti da rispettare zero commissioni , anche per le operazioni eseguite all’estero, su prelievi e pagamenti

, anche per le operazioni eseguite all’estero, su prelievi e pagamenti zero costi di emissione

emissione senza apertura di un nuovo conto corrente (che potrebbe comportare costi aggiuntivi)

A completare le caratteristiche di Carta YOU ci sono tanti vantaggi aggiuntivi. Per i suoi clienti, infatti, la carta mette a disposizione una polizza viaggi gratuita oltre alla possibilità di rateizzare le spese. Da notare anche che la carta utilizza il circuito Mastercard e consente l’utilizzo dei wallet digitali, Google Pay e Apple Pay.

Per richiedere la carta di credito è possibile seguire la procedura online disponibile qui di sotto.

Carta YOU ha un plafond che può essere incrementato, su richiesta del cliente, rispetto a quanto stabilito dalla banca in fase di emissione. Si tratta di un ulteriore vantaggio che l’istituto mette a disposizione dei suoi clienti per incrementare i margini di utilizzo della carta stessa.

