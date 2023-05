Come azzerare i costi della Carta di Credito scegliendo quella giusta

La carta di credito è uno strumento di pagamento molto utile e, in alcuni casi, essenziale. A differenza delle altre carte di pagamento, in genere, una carta di credito comporta costi più alti, sia per quanto riguarda le spese fisse, come il canone mensile, che per le commissioni legate all’utilizzo, come i pagamenti e soprattutto i prelievi di contante.

Azzerare tutti i costi della carta di credito è possibile, anche senza dover rispettare particolari requisiti. Basta scegliere la carta giusta: affidandosi a Carta YOU di Advanzia Bank. Si tratta di una carta di credito completamente gratuita e priva di costi fissi o costi legati all’utilizzo. Per chi sceglie Carta YOU, infatti, c’è il canone zero oltre a zero commissioni su pagamenti e prelievi.

In aggiunta ci sono bonus aggiuntivi come la polizza viaggi gratis e la possibilità di rateizzare le spese. Per richiedere Carta YOU è possibile seguire una semplice procedura online tramite il sito ufficiale linkato qui di seguito.

Carta YOU è la soluzione giusta per azzerare i costi della carta di credito

Affidandosi a Carta YOU è possibile accedere ad una carta di credito davvero a zero spese. La proposta di Advanzia Bank presenta le seguenti caratteristiche:

il canone è azzerato a tempo indeterminato e senza la necessità di rispettare alcun requisito

e senza la necessità di rispettare alcun requisito non ci sono commissioni su prelievi e pagamenti , anche per le operazioni effettuate all’estero

, anche per le operazioni effettuate all’estero c’è una polizza viaggi gratuita

la carta utilizza il circuito Mastercard ed è, quindi, accettata in tutto il mondo

ed è, quindi, accettata in tutto il mondo il plafond è stabilito “su misura” del cliente, in base ai requisiti forniti, e cresce nel corso del tempo (basta pagare sempre nei tempi giusti le spese)

del cliente, in base ai requisiti forniti, e (basta pagare sempre nei tempi giusti le spese) la carta viene emessa senza dover aprire un nuovo conto corrente

Per richiedere Carta YOU e azzerare i costi della carta di credito è possibile seguire il link qui di sotto.

