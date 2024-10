Come l'AirTag ma a mini prezzo: oggi questo tracker Bluetooth lo paghi solo 11€

Se sei spesso in viaggio e vuoi essere sicuro di non smarrire i tuoi oggetti personali, procurati lo Smart Air Tracker Tag ATUVOS! Oggi è disponibile su Amazon a soli 11 euro con un mega sconto del 48%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, l’offerta è limitatissima nel tempo!

Smart Air Tracker Tag ATUVOS: funzionalità e modalità di utilizzo

Lo Smart Air Tracker Tag ATUVOS ti aiuta a trovare qualsiasi oggetto personale sfruttano l’app “Dove è” di Apple che fa suonare il localizzatore attraverso lo speaker integrato.

Inoltre, quando sei fuori dalla portata Bluetooth, è possibile utilizzare la stessa app per visualizzare il dispositivo sulla mappa e attivare la navigazione per guidarti nelle sue vicinanze. Tra l’altro, per evitare lo smarrimento del localizzatore, basterà inserire la modalità smarrito così da ricevere una notifica automatica quando viene rilevato nella rete.

Ovviamente, per motivi di privacy, la rete dell’app “Dove è” è criptata e anonima, e i dati sulla posizione e la cronologia non vengono memorizzati.

Anche la resistenza del tracker è elevata grazie al grado di protezione all’acqua IP67 che permette di portarlo ovunque senza alcun problema. In più questo smart tag è alimentato da una batteria a bottone con durata superiore a un anno e sostituibile una volta scarica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.