Come risparmiare sul prezzo di voli, noleggi e hotel

I prezzi che vediamo online sono reali? Non sempre. Può capitare – soprattutto nel caso dei voli aerei – che il prezzo visualizzato non coincide con quello che visualizza un utente che si collega da un Paese estero. Questo accade perché molti portali web utilizzato un sistema basato sulla posizione geografica per aumentare i propri guadagni: vuoi sapere come ovviare al problema e risparmiare sui tuoi acquisti online? La soluzione (che non preveda trasferimenti all’estero) si chiama VPN.

Come ottenere le migliori offerte online

Per prima cosa, prova a navigare in rete alla ricerca di biglietti aerei, soggiorni in hotel o noleggi auto e prendi nota dei prezzi di ognuno. Dopodiché dovrai cancellare i cookie dal tuo browser (una breve ricerca in rete dovrebbe aiutarti nell’operazione) e avvia una VPN. Se non ne hai una, ti consigliamo CyberGhost VPN, che mette a disposizione ben 7900 server in 90 Paesi del mondo.

Connettiti al server estero che preferisci: la VPN – oltre a proteggere la tua privacy online – “falsificherà” la posizione del dispositivo, facendo credere al sito web o portale a cui ti connetti di trovarti in un altro luogo del mondo. Ripeti la ricerca che hai fatto inizialmente e trova biglietti aerei, soggiorni hotel o noleggi auto e prosegui con questi passaggi finché non ottieni le migliori offerte, sperimentando diversi server.

Questo metodo funziona specialmente sui voli aerei, dal momento che alcune compagnie tendono ad alzare i prezzi in base all’interesse mostrato dall’utente verso un determinato volo. Ad esempio, se cercherai più volte voli da Milano ad Atene, è probabile che – intuita la tua esigenza di viaggiare – il sistema aumenti il prezzo di quella determinata tratta esclusivamente per te. Utilizzando una VPN, invece, la tua cronologia di navigazione resta privata e nessuno può accedervi. Così i portali e le compagnie non potranno più fare i “furbetti”.

Lo stesso vale per i soggiorni in hotel. Un esperimento di CyberGhost ha messo in luce le evidenti differenze di prezzo in uno dei più famosi portali della rete: un albergo in Las Vegas prenotato dall’Italia piuttosto che dagli Stati Uniti verrebbe a costare ben 276 dollari in più.

CyberGhost VPN per risparmiare

CyberGhost è tra le migliori VPN per rapporto qualità/prezzo, rafforzato da una rigorosa politica no-log e crittografia di livello militare AES-256 e alcuni tra i protocolli più sicuri – come OpenVPN, WireGuard e IKEv2. Oltre 7900 server disponibili, numerosi ottimizzati per lo streaming e altri invece dedicati al gaming online per velocità elevate e connessioni più stabili, senza limite di larghezza di banda.

Con un solo account è possibile connettere fino a sette dispositivi contemporaneamente e supporta diversi sistemi operativi, come Windows, macOS, iOS, Android e Linux, ma anche console e router. Con CyberGhost non risparmi solamente sul biglietto aereo, ma anche sul prezzo dell’abbonamento: è infatti attiva un’ottima promozione (a tempo limitato) all’83% di sconto sul piano tre anni. Il prezzo finale sarà di 1,99 euro al mese, e tre mesi te li regala CyberGhost. Se non sei soddisfatto del servizio, puoi sempre ottenere un rimborso completo entro 45 giorni dall’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.