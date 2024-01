Come vedere Hurkacz-Medvedev in streaming anche dall'estero

Hubert Hurkacz e Daniel Medvedev aprono il quadro dei quarti di finale rimanenti per l’Australian Open 2024, dopo la qualificazione di Sinner e Djokovic alla prima semifinale. La partita si giocherà questa notte alle 3.30 e potrai vederla in diretta streaming con il piano Start di DAZN, disponibile a partire da 11,99 euro al mese.



Hurkacz-Medvedev in streaming: i precedenti tra i due

Il quarto di finale maschile tra Daniel Medvedev, testa di serie n. 3, e Hubert Hurkacz, testa di serie n. 9, inizierà come detto alle 3.30 del fuso orario italiano.

Nonostante i precedenti siano remoti per avere un peso significativo, in generale, nei confronti sul cemento, il russo ha un vantaggio di 2-1 su Hubert Hurkacz. L’ultimo match su questa superfice risale a marzo del 2022, con una vittoria in due set per il giocatore polacco. La sfida promette quindi un confronto avvincente tra due talentuosi tennisti in un momento cruciale del torneo.



