Come vedere Il Clandestino in streaming dall'estero (nuova fiction Rai con Edoardo Leo)

Lunedì 8 aprile andrà in onda Il Clandestino, con le prime due puntate. Si tratta della nuova fiction Rai con Edoardo Leo come protagonista. La trasmissione è prevista su Rai 1. Gli episodi saranno disponibili in streaming anche su Rai Play.

Per guardare Il Clandestino in streaming dall’estero, quindi, basta collegarsi a Rai Play. Per evitare il blocco all’accesso alla piattaforma per chi si trova fuori dall’Italia, però, è necessario ricorrere a una VPN che consente un accesso a Internet senza tracciamento e la possibilità di guardare liberamente Rai Play.

La VPN giusta su cui puntare è CyberGhost.

Il Clandestino in streaming dall’estero: ecco come vedere la fiction

La procedura da seguire per guardare gli episodi de Il Clandestino in streaming dall'estero è semplice. Bisogna, semplicemente, attivare una VPN e poi installare l'app sul proprio dispositivo. A questo punto, basta aprire l'app e selezionare un server italiano per l'avvio della connessione VPN.

Completati questi passaggi preliminari, sarà possibile ora accedere a Il Clandestino in streaming dall’estero semplicemente andando a collegarsi su Rai Play. In questo modo, l’accesso alla piattaforma avverrà senza blocchi dovuti all’avvio della connessione al di fuori dell’Italia.

Con una VPN è possibile aggirare qualsiasi blocco all'accesso a un sito web grazie a un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo.

