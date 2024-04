Come vedere la prima puntata dell'Isola dei Famosi in streaming dall'estero

Si riparte: la 18° edizione de L’Isola dei famosi, uno dei reality di maggior successo della TV italiana, prende il via alle 21.30 dell’8 aprile con la prima puntata che sarà trasmessa in diretta TV su Canale 5 oltre che in diretta streaming su Mediaset Infinity.

Per guardare in streaming dall’estero la prima puntata (e tutte le altre) de L’Isola dei famosi è sufficiente utilizzare una VPN in modo da connettersi a Internet tramite una rete privata che permette di aggirare il blocco all’accesso a Mediaset Infinity per chi si trova all’estero.

Grazie alla VPN, quindi, è possibile guardare dall’estero tutte le puntate dell’Isola dei famosi tramite lo streaming gratuito disponibile su Mediaset Infinity, seguendo una procedura semplice e accessibile a tutti.

La VPN da usare per questo scopo non può che essere Private VPN, uno dei servizi più efficaci e sicuri per avere accesso a una rete VPN. Da notare che Private VPN è attualmente disponibile in sconto con un costo di 2,08 euro al mese scegliendo la sottoscrizione di 36 mesi con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso.

Per accedere subito all’offerta basta collegarsi al sito di Private VPN tramite il link qui di sotto.

Come seguire l’Isola dei Famosi dall’estero

Ecco la procedura passo passo per guardare in streaming dall’estero la prima puntata (e tutte le altre) de l’Isola dei Famosi:

attivare Private VPN sfruttando l’offerta in corso

scaricare l’app di Private VPN sul proprio dispositivo

sul proprio dispositivo aprire l’app di Private VPN e selezionare un server italiano

collegarsi a Mediaset Infinity per seguire la diretta streaming o rivedere la puntata on demand

Per accedere a Private VPN basta seguire il link qui di sotto. Come detto, la VPN è in offerta a 2,08 euro al mese in questo momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.