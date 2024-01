Come vedere Sinner-Rublev in streaming anche all'estero

Jannik Sinner vuole proseguire nel suo percorso positivo e va alla ricerca delle semifinali degli Australian Open. Nella mattinata di martedì 23 gennaio, il tennista italiano sfida il russo Rublev, in un quarto di finale che promette spettacolo.

La partita potrai vederla in diretta streaming con il pass sport di NOW. Se ti trovi all’estero, puoi sfruttare un abbonamento a NordVPN (ora in offerta) per collegarti a un server italiano e accedere così alla piattaforma.

Sinner-Rublev in streaming: la presentazione del match

Jannik Sinner continua a perseguire il suo sogno di conquistare il suo primo titolo Slam. Il prossimo ostacolo sulla strada verso il trionfo agli Australian Open è il talentuoso Rublev. Il giocatore russo ha superato De Minaur in una maratona di cinque set, guadagnandosi così il diritto di sfidare il campione italiano.

Il quarto di finale tra Sinner e Rublev è stato fissato come secondo incontro della sessione serale di martedì 23. L’incontro tra i due avrà luogo intorno alle 11 di martedì, un orario sicuramente più comodo per i tifosi italiani desiderosi di seguire le gesta dell’atleta altoatesino. Il vincitore di questa sfida affronterà in semifinale uno tra Djokovic e Fritz che giocheranno prima.

L’emozione e la tensione sono alle stelle mentre Sinner si avvicina sempre più al suo obiettivo. Seguilo in streaming su NOW e, se ti trovi all’estero, non rinunciare alla trasmissione italiana e usa NordVPN. Ti basterà selezionare un server italiano sul dispositivo che vuoi usare per lo streaming.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.