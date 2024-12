Comfort al top con il Mouse trackball Logitech in offerta speciale Black Friday

Per rendere il lavoro al pc più confortevole possibile, ti segnaliamo un gadget tech all’avanguardia di cui non potrai più fare a meno! Si tratta del Mouse trackball wireless Logitech ERGO, oggi disponibile su Amazon a soli 39 euro con un super sconto Black Friday del 32%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? Il Black Friday sta per terminare e hai pochissimo tempo a disposizione per approfittarne!

Mouse trackball wireless Logitech ERGO: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mouse trackball wireless Logitech ERGO si contraddistingue per la sua specifica forma sagomata che mantiene la tua mano rilassata per ore di tracciamento fluido e preciso con il controllo che avviene tramite pollice.

Nello specifico, questo modello è stato progettato da esperti del settore per consentire di avere il 25% in meno di sforzo muscolare dell’avambraccio. Nello specifico, la forma del mouse sostiene la tua mano e riallinea l’avambraccio in una postura migliore così da poterlo utilizzare anche per ore senza alcun affaticamento.

La modalità di utilizzo è più sempliche che mai grazie al controllo con 3 pulsanti personalizzabili, a cui associare scorciatoie e Smart Actions per ottimizzare i tempi. Inoltre, grazie al controllo tramite il pollice, è possibile muovere il cursore senza muovere la mano, quindi risulta ideale per scrivanie piccole o ingombrate e per l’uso su qualsiasi superficie.

Inoltre, per associarlo al tuo dispositivo potrai utilizzare il Bluetooth o il ricevitore USB Logi Bolt incluso, mentre la batteria enorme ti assicurerà ben 18 mesi di autonomia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.