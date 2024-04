Comfort e audio al TOP con gli auricolari Playstation 5 Pulse Explore, ora al MINIMO STORICO

Disponibili da pochi mesi, i nuovissimi auricolari PlayStation 5 Pulse Explore sono già in offerta su Amazon. Leggeri, versatili e di ottima qualità, queste cuffiette sono quello che ti serve per godere di un’esperienza di gioco ancor più coinvolgente e senza distrazioni. Oggi puoi averle ad un prezzo molto conveniente: 176,99€. Un minimo storico che ti permette di risparmiare oggi ben 43€ sul prezzo di listino. Si tratta di un prodotto che vale la pena acquistare, soprattutto se giochi molte ore al giorno e desideri portare la tua esperienza di gioco ad un livello superiore. Inoltre, è l’ideale anche per accompagnarti nella tua scalata mentre giochi a titoli competitivi.

Auricolari PlayStation 5 Pulse Explorer per giocare in totale comodità

Gli auricolari PlayStation 5 Pulse Explore ti permettono di immergerti completamente nelle tue sessioni di gioco grazie al suo design leggero e alle sue funzionalità all’avanguardia. Grazie ai driver magnetici planari e alla connessione velocissima, puoi goderti un suono straordinario e realistico in ogni circostanza che ti farà sentire completamente al centro dell’azione di gioco.

Inoltre, questi auricolari dispongono di una funzione di cancellazione del rumore gestita dall’IA che riconosce e elimina tutti gli elementi di disturbo per non farti perdere la concentrazione. Ottima anche l’autonomia dato che la batteria incorporata dura fino a 5 ore senza custodia e 10 ore in più con la custodia.

Ma non è tutto: questi auricolari sono stati sì progettati per accompagnarti durante le tue esperienze ludiche, ma si rivelano anche perfetti per qualsiasi altra tua attività che sia ascoltare musica, effettuare chiamate o guardare un film poiché garantiscono un’ottimo audio in qualsiasi circostanza e ovunque tu sia. Acquistali ora e approfitta dello sconto del 20%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.