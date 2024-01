Comodissima Custodia per Nintendo Switch (anche OLED) a soli 15 euro: portala dove vuoi!

Bestico ha ideato questa Custodia per Nintendo Switch / Switch OLED con 10 porte giochi, adattatore AC, cavo HDMI, Grip Joycon, cinturino da polso Joycon. Oggi puoi pagarla molto meno, con il 20% di sconto, quindi la prendi a 15,89 euro!

Bestico Custodia Nintendo Switch / Switch OLED: le caratteristiche

Progettato specificamente per lo Switch Nintendo e Switch Modello OLED, compatto e leggero, perfetto per tenere il tuo Nintendo Switch in modo sicuro quando sei in viaggio o quando non lo usi. La custodia Bestico è realizzata in materiale EVA di alta qualità, protegge il tuo Nintendo Switch da urti, graffi e cadute con la custodia rigida.

Compatibile con console Nintendo Switch, impugnatura Joycon, alimentatore CA e 10 cartucce di gioco. Tasca a rete con cerniera per allargare lo spazio di archiviazione dei Joycon Straps o altri piccoli accessori e tenerli in buone condizioni.

