Comodissimo tavolino pieghevole da letto, divano o pavimento con cassetto e 2 prese USB in OFFERTA!

Comodissimo tavolino da letto, pieghevole con 4 interfacce usb, cassetto, slot per tazza, staffa pad. Puoi usarlo ovunque per il tuo laptop , sul letto, divano, pavimento, anche per la colazione. Oggi puoi prenderlo con il 5% di sconto quindi lo paghi solo 32,29 euro!

Tavolino da letto per laptop: le caratteristiche

Il nostro tavolino da letto sopporta 40 kg ed è adatto per case, dormitori e uffici. Può essere utilizzato sul letto, sul divano, sul bovindo, sul pavimento o sulla scrivania e può essere utilizzato per lavorare, studiare, leggere, mangiare e giocare . Il letto tavolino non ha bisogno di essere assemblato ed è molto trasportabile, sarà anche un buon aiuto quando si esce per un picnic o al lavoro. La dimensione della scrivania da letto è 60 (L) x40 (B) x27 (H) cm e può contenere laptop da 11-17 pollici. Il tavolino da letto per pc ha 4 porte USB per una facile ricarica; 1 cassetto per riporre piccoli oggetti; 1 slot per tazza, la tazza dell’acqua non è facile da cadere; 1 staffa PAD, comodo per guardare film o videochiamate; Inoltre, ti daremo una piccola lampada da scrivania USB e un piccolo ventilatore come regalo con il tavolino letto.

Il tavolino pieghevole pc non ha bisogno di essere assemblato, le gambe sono pieghevoli e le gambe possono essere utilizzate direttamente quando le gambe sono aperte. Quando il tavolo letto non è in uso, può essere immediatamente riposto dal letto o dietro la porta, che non occupa affatto spazio. Le gambe del tavolo in tubi di lega di alluminio sono anche ricoperte di spugne, che possono evitare graffi sul pavimento o sul tavolo senza scivolare. Il piano del tavolino per letto è realizzato in cartone di legno massello MDF, che è sicuro ed ecologico. La superficie è liscia, atossica, resistente all’umidità, ai graffi e alle alte temperature. Il design curvo del tavolo letto è ergonomico e anche i quattro angoli del tavolo sono arrotondati. Il tavolo laptop può essere utilizzato anche come tavolo da gioco per bambini senza preoccuparsi di collisioni.

Il Comodissimo tavolino da letto oggi puoi prenderlo con il 5% di sconto quindi lo paghi solo 32,29 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.