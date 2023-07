Computer che SCOTTA: non fare a meno di un dissipatore POTENTE

Hai mai desiderato un sistema di raffreddamento estremo per il tuo computer? Il dissipatore a liquido ELITE LCD XT di Corsair è finalmente arrivato per offrirti prestazioni eccellenti e una potenza di raffreddamento senza precedenti. In questa stagione super scalda non ne puoi fare a meno soprattutto se stare al PC è il tuo hobby o occupazione prediletta.

Lo puoi trovare ora su Amazon a soli 314€ grazie allo sconto del 15% che ti permette di risparmiare più di 35€. È un’occasione che proprio non puoi lasciarti sfuggire, quindi aggiungilo al tuo carrello e completa subito l’ordine.

Ricevilo a casa con una spedizione gratuita e veloce in tutta Italia grazie al tuo abbonamento Amazon Prime.

Mai più temperature estreme con il dissipatore targato Corsair

Se sei un appassionato di gaming o un professionista che richiede prestazioni superiori dal proprio computer, allora sai che metti sempre sotto sforzo il tuo computer. Infatti non è una novità che molte volte ti devi fermare per far scendere la temperature di CPU e scheda video per non rischiare di rovinarli.

Con l’estate poi la situazione peggiora ancora di più e non bastano le ventole e il dissipatore classico che hai installato. Ma non ti preoccupare, con il Dissipatore a liquido di Corsair hai un computer fresco come mai prima d’ora. Puoi finalmente sfruttare appieno il potenziale del tuo processore senza preoccuparti delle temperature.

Il gioiellino è progettato con la massima efficienza termica. Grazie al suo radiatore da 360 mm e alle tre ventole ultra-silenziose incluse, potrai godere di temperature di funzionamento ridotte, garantendo un’esperienza informatica senza interruzioni e performante. Ma non è tutto, questo dissipatore liquido è dotato di un elegante display LCD a colori che ti permette di monitorare facilmente la temperatura della CPU. Aggiungi un tocco di personalità al tuo computer e fai invidia a tutti i tuoi amici con giochi di luci e colori con la funzione RGB delle ventole o gif animate sullo schermo del dissipatore.

Grazie al suo sistema di montaggio rapido puoi montarlo con facilità senza dover consultare manuali complicati o fare fatica con viti e supporti. Inoltre, la tecnologia di raffreddamento a liquido assicura prestazioni affidabili e costanti nel tempo, proteggendo la tua CPU da surriscaldamenti potenzialmente dannosi. Non devi neanche preoccuparti di procurarti la pasta termica, infatti ti viene fornita direttamente con l’acquisto.

Corri su Amazon e non lasciarti scappare assolutamente il Dissipatore a liquido ELITE LCD XT di Corsair a soli 314€ grazie allo sconto del 15%.

Con Amazon Prime hai spedizioni veloci e gratuite in tutto il territorio Italiano.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.