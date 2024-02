Con Blackcatcard guadagni fino al 4% sul tuo saldo

Balckcatcard non è la solita carta prepagata, ma un vero e proprio strumento che ti permette di rivoluzionare il modo in cui gestisci i tuoi soldi, garantendo acquisti rapidi e sicuri, una serie di vantaggi e funzionalità esclusive, compresa la possibilità di guadagnare passivamente dai tuoi risparmi.

Blackcatcard: prepagata, carta di debito e conto corrente tutto in uno

Blackcatcard si distingue per la sua capacità di offrire immediatamente un conto corrente con IBAN europeo e una carta MasterCard digitale, pronta all’uso per i tuoi acquisti online e nei negozi fisici. La carta fisica, invece, ti verrà spedita gratuitamente e in breve tempo, permettendoti di effettuare prelievi in tutta comodità.

Una delle caratteristiche più innovative e apprezzate di Blackcatcard è la possibilità di ottenere un tasso di interesse del 4% sul saldo mantenuto, a patto che questo sia di almeno 300 euro. Un vantaggio non da poco, che ti permette di far fruttare i tuoi soldi senza vincoli o condizioni nascoste. E se il tuo saldo dovesse essere inferiore, guadagni lo stesso ma con un tasso del 2%.

La gestione di tutto il sistema è facile e intuitiva grazie all’app Blackcatcard, disponibile sia per Android che iOS. Usandola avrai sempre sotto controllo il tuo saldo e i movimenti del conto, con la possibilità di ricevere notifiche push per ogni operazione effettuata. Mentre i dati personali e le transazioni sono al sicuro grazie ai più moderni protocolli di sicurezza, proteggendoli da tentativi di frode o attacchi informatici.

Oltre a quanto detto fino qui, Balckcatcard offre la possibilità di ottenre anche un cashback del 5% sugli acquisti nel Google Play Store e del 2% per quelli su Amazon. In più, il tuo conto è pronto per la compravendita delle crypto valute.

Insomma, se stai cercando una soluzione che combini la flessibilità di una carta prepagata con i vantaggi di un conto corrente, Blackcatcard fa per te. Visita il sito di Blackcatcard oggi stesso e richiedi la carta in pochi e semplici passaggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.