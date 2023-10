Con Carta YOU senza commissioni il risparmio è A VITA: richiedila online

L’era delle commissioni scomode e delle tariffe astronomiche sembra giunta al termine, grazie a una soluzione che sta rapidamente guadagnando popolarità in tutto il mondo finanziario. Parliamo della “Carta YOU” di Advanzia, una nuovissima carta di credito senza commissioni per sempre.

SENZA commissioni annuali: un risparmio a vita

Uno dei principali vantaggi di Carta YOU è l’assenza totale di commissioni annuali. Molte carte di credito gravano sui propri titolari con costi annuali sempre crescenti, ma con questa carta puoi dire addio a queste fastidiose spese per sempre. La tua tranquillità finanziaria è garantita, e potrai godere dei numerosi benefici offerti dalla carta senza interruzioni.

Quando si viaggia all’estero, le tariffe per il prelievo di denaro contante possono diventare un incubo. Carta YOU ti libera da queste spese, permettendoti di prelevare denaro in contanti senza alcuna commissione. Con l’accesso a oltre un milione di sportelli automatici in tutto il mondo, puoi goderti i tuoi viaggi senza preoccuparti di costi nascosti.

Carta YOU offre anche la possibilità di effettuare acquisti all’estero senza alcuna commissione. Con oltre 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo, puoi fare shopping, cenare fuori e vivere esperienze uniche ovunque ti trovi, senza sorprese spiacevoli sulla tua fattura. Viaggiare con Carta YOU significa avere una copertura assicurativa di viaggio completa e gratuita. Che tu stia pianificando una breve vacanza o un viaggio intorno al mondo, questa carta ti offre una protezione totale per garantire la tua tranquillità.

Con Carta YOU, puoi godere di un pagamento differito fino a 7 settimane senza interessi sui tuoi acquisti. Puoi fare acquisti oggi e pagare in un momento più comodo per te, senza alcuna pressione finanziaria. Una delle caratteristiche più apprezzate di Carta YOU è la possibilità di utilizzarla con il conto bancario di cui sei già titolare. Non c’è bisogno di passare attraverso lunghe procedure burocratiche o di cambiare banca. Basta richiedere la carta e iniziare a usufruire dei suoi vantaggi immediatamente.

Carta YOU è emessa da Mastercard Gold, una delle società di carte di credito più rinomate al mondo, con tutti i suoi vantaggi e funzionalità esclusive. Dimentica le commissioni e le tariffe nascoste e inizia a vivere la tua vita finanziaria senza preoccupazioni: con Carta YOU, hai il controllo completo delle tue finanze e la sicurezza di una carta di credito senza paragoni, a canone azzerato. Richiedila online, ti bastano pochi minuti.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.