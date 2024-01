Con Google Nest Wifi Pro avrai internet veloce in tutta la casa! Prendilo ORA con il 15% di SCONTO

Google Nest Wifi Pro è uno straordinario Modem Wi-Fi 6E. Sistema affidabile, ad alta velocità e con copertura in tutta la casa. Parliamo per la precisione di un Router Wi-Fi mesh, colore Bianco ghiaccio. Ora è in offerta con il 15% di sconto, quindi lo paghi solo 169 euro!

Router Google Nest Wifi Pro: le caratteristiche

Google Nest Wifi Pro è pensato per Wi-Fi 6E. È fino a 2 volte più veloce del Wi-Fi 6, per velocità elevatissime e una connessione affidabile in tutta casa.

Sfrutta la velocissima rete tri-band con bande a 2,4 GHz, 5 GHz e la nuova banda a 6 GHz. Avrai velocità superiori e una connessione più affidabile. Un router fornisce 120 metri quadrati di copertura Wi-Fi veloce e affidabile. E in più puoi personalizzare la tua configurazione per la copertura di cui hai bisogno.

Grazie alla tecnologia integrata di cui è dotato, Google Nest Wifi Pro assicura una connessione stabile e costante, anche al limite della tua copertura di rete. Google Nest Wifi Pro gestisce automaticamente le prestazioni e l’attività della rete. Dà priorità ad attività come le videochiamate e velocizza il caricamento dei siti web.

